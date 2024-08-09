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Сын Федора Бондарчука рассказал о давлении звездной фамилии

Сергей Бондарчук признался, что от него, как от представителя известной кинодинастии, всегда ждали успехов
Федор Бондарчук с сыном Сергеем
Федор Бондарчук с сыном Сергеем

Сергей Бондарчук-мл. рассказал, что долгое время на него давила звездная фамилия. По словам продюсера, от него всегда ожидали успехов, ведь он продолжатель известной кинематографической династии, сын Федора Бондарчука и внук Сергея Бондарчука.

По этой причине Бондарчук-младший старался освоить другие профессии. Однако понял, что лучше всего у него получается работать в сфере кино. Он осознавал, что не сможет избежать критики, но все же решил попробовать построить свою карьеру.

«Совру, если скажу, что не давит фамилия. Планка высока. Либо ты умеешь с этим справляться и дальше находишь свою стезю, либо… да просто берешь и делаешь», — признался Бондарчук-младший в интервью телеканалу «Москва 24».

Сегодня он занимается продюсированием и помогает молодым и начинающим режиссерам, выделяя им средства на первые фильмы. Бондарчук-младший отметил, что знаменитый отец поддержал его и работал с ним над его первым проектом.

«Нервный период мы прошли. Я получил все, что хотел. И когда продюсировал проекты отца, и когда мы работали как продюсер — режиссер. Он большой профессионал с иным полетом мышления и работать с ним удовольствие», — заключил продюсер.

Сергей Бондарчук работал над созданием таких кинопроектов, как  Happy End, «Псих», «Актрисы», «Балет». «Тайны Карениной», «Неверные» и многие другие.