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56-летняя Алика Смехова опубликовала фото в купальнике

Актриса снялась в красном купальнике на пляже в Грузии

Советская и российская актриса Алика Смехова снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.

56-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» рассказала, что отправилась в Грузию. При этом она отдохнула на местном пляже в слитном красном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Знаменитость позировала, сидя на краю шезлонга с пластиковым стаканом в руке. При этом она уложила волосы в низкий пучок, надела массивные солнцезащитные очки и часы и сделала маникюр и педикюр с белым лаком.