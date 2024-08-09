Охлобыстин играет почтальона Печкина: первые кадры

А продюсер фильма Тина Канделаки намекнула на то, что у фильма может быть продолжение: «Мы шутим над тем, что этот поселок Сарик Андреасян может продать, ну, или как минимум взять потом в свои новые сериалы. А если серьезно, мы ему не дадим это сделать, лучше потом снимем “Зиму в Простоквашино”».