Охлобыстин играет почтальона Печкина: первые кадры

Стало известно, что роль почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» Сарика Андреасяна исполняет Иван Охлобыстин, уже озвучивающий этого героя в мультсериале.
Для съемок деревенских эпизодов команда художников-постановщиков выстроила в Подмосковье целое Простоквашино. Конечно, была возведена и почта, где работает ворчливый Печкин.
«Если вы внезапно заедете в построенную нами деревню, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди, и деревня настоящая» — рассказал Сарик Андреасян.
А продюсер фильма Тина Канделаки намекнула на то, что у фильма может быть продолжение: «Мы шутим над тем, что этот поселок Сарик Андреасян может продать, ну, или как минимум взять потом в свои новые сериалы. А если серьезно, мы ему не дадим это сделать, лучше потом снимем “Зиму в Простоквашино”».
В экранизации знаменитой повести Эдуарда Успенского дядю Федора играет Роман Панков, известный по сериалу «Денискины рассказы». Исполнители других ролей пока не называются, но известно, что реальные актеры будут находиться в кадре с анимированными персонажами.
Производством картины занимаются телеканал ТНТ и «Союзмультфильм» совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян.