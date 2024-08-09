Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Охлобыстин играет почтальона Печкина: первые кадры

Актер снимается в семейной комедии Сарика Андреасяна «Простоквашино»
Иван Охлобыстин на съемках фильма «Простоквашино»
Иван Охлобыстин на съемках фильма «Простоквашино»

Стало известно, что роль почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» Сарика Андреасяна исполняет Иван Охлобыстин, уже озвучивающий этого героя в мультсериале

Для съемок деревенских эпизодов команда художников-постановщиков выстроила в Подмосковье целое Простоквашино. Конечно, была возведена и почта, где работает ворчливый Печкин.

«Если вы внезапно заедете в построенную нами деревню, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди, и деревня настоящая» — рассказал Сарик Андреасян.

Иван Охлобыстин на съемках фильма «Простоквашино»
Иван Охлобыстин на съемках фильма «Простоквашино»
Съемки фильма «Простоквашино»
Съемки фильма «Простоквашино»
Съемки фильма «Простоквашино»
Съемки фильма «Простоквашино»

А продюсер фильма Тина Канделаки намекнула на то, что у фильма может быть продолжение: «Мы шутим над тем, что этот поселок Сарик Андреасян может продать, ну, или как минимум взять потом в свои новые сериалы. А если серьезно, мы ему не дадим это сделать, лучше потом снимем “Зиму в Простоквашино”».

В экранизации знаменитой повести Эдуарда Успенского дядю Федора играет Роман Панков, известный по сериалу «Денискины рассказы». Исполнители других ролей пока не называются, но известно, что реальные актеры будут находиться в кадре с анимированными персонажами.

Производством картины занимаются телеканал ТНТ и «Союзмультфильм» совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян.

Съемки фильма «Простоквашино»
Съемки фильма «Простоквашино»
Иван Охлобыстин на съемках фильма «Простоквашино»
Иван Охлобыстин на съемках фильма «Простоквашино»