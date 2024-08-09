Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Задорожная раскрыла пол и имя первенца

38-летняя актриса недавно впервые стала матерью
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная

Ставшая матерью в 38 лет актриса Анастасия Задорожная раскрыла пол и имя первенца. Звезда опубликовала в личном блоге видео с ребенком, снятое на берегу океана.

«Надеюсь, шум океана вы полюбите так же, как и я, Александра Владимировна», — написала артистка.

В 2020 году Задорожная вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду, где по-прежнему живут. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность. О том, что актриса родила ребенка, стало известно 4 августа

Звезда редко появляется в соцсетях, однако о важных событиях в жизни сообщает подписчикам. Когда актриса поделилась новостью о скором пополнении в семье, то многие интернет-пользователи не только поздравили Задорожную, но и обсудили ее «позднее» материнство. Знаменитость не стала отвечать на комментарии и вступать в полемику с незнакомыми людьми. Артистка только отметила, что это долгожданная беременность, и она счастлива.