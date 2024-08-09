Ставшая матерью в 38 лет актриса Анастасия Задорожная раскрыла пол и имя первенца. Звезда опубликовала в личном блоге видео с ребенком, снятое на берегу океана.
«Надеюсь, шум океана вы полюбите так же, как и я, Александра Владимировна», — написала артистка.
В 2020 году Задорожная вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду, где по-прежнему живут. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность. О том, что актриса родила ребенка, стало известно 4 августа.
Звезда редко появляется в соцсетях, однако о важных событиях в жизни сообщает подписчикам. Когда актриса поделилась новостью о скором пополнении в семье, то многие интернет-пользователи не только поздравили Задорожную, но и обсудили ее «позднее» материнство. Знаменитость не стала отвечать на комментарии и вступать в полемику с незнакомыми людьми. Артистка только отметила, что это долгожданная беременность, и она счастлива.