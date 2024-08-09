Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Стычкин рассказал об опасности самоцензуры

По словам режиссера, до сих пор ему везло снимать проекты в таком виде, в котором они были задуманы изначально
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин

Режиссер сериалов «Нулевой пациент» и «Игры» Евгений Стычкин заявил об опасности самоцензуры во время съемок. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Некоторые авторы стараются изначально строить работу так, чтобы уловить какие-то тенденции к изменениям в законодательстве. И в этой самоцензуре, на мой взгляд, кроется огромная опасность» — сказал Стычкин.

По его мнению, до сих пор ему везло снимать проекты в таком виде, в котором они были задуманы изначально.

«Пока моя работа с историями происходит практически так, как я хочу. Есть законы, которые нельзя нарушать, но пока мои изобразительные средства не казались кому-то неправильными» — рассказал Стычкин.

Ранее стало известно, что новый сериал Стычкина, повествующий о закулисье Олимпиады-80, в первые выходные после премьеры посмотрели более миллиона человек. Спортивную драму об Олимпиаде 1980 года представили исполнители главных ролей.