Смотрим дома: 3 новых сериала недели

Три героини «Взрослых», Лиза (Мария Мацель), Соня (Стася Милославская) и Яна (Анастасия Талызина), дружат с самого детства. Сейчас девушкам по двадцать пять лет, и взрослая жизнь уже больно наступает на пятки. Одна барышня испытывает трудности с жилплощадью, у другой — ОКР и неприменимое к хорошему заработку образование культуролога, у третьей — страх перед замужеством. Но когда подруги собираются вместе, им кажется, что они смогут все преодолеть.