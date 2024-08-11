Смотрим дома: 3 новых сериала недели

«Взрослые»
Три героини «Взрослых», Лиза (Мария Мацель), Соня (Стася Милославская) и Яна (Анастасия Талызина), дружат с самого детства. Сейчас девушкам по двадцать пять лет, и взрослая жизнь уже больно наступает на пятки. Одна барышня испытывает трудности с жилплощадью, у другой — ОКР и неприменимое к хорошему заработку образование культуролога, у третьей — страх перед замужеством. Но когда подруги собираются вместе, им кажется, что они смогут все преодолеть.
В проблемах юных и растерянных современниц разбирается представительница знаменитой кинодинастии Тодоровских — Екатерина Тодоровская. Причем, создательница «Взрослых» находится в той же возрастной категории, что и ее героини. Поэтому ждем, что сериал поведает что-то особенное про новое поколение и женскую дружбу, как когда-то «Девочки» и «Секс в большом городе».
«Город тайн»
Следователь из «Города тайн» Алексей Платов ничего не чувствует. Еще мальчиком он перенес серьезную травму головы и с тех пор эмоционально непоколебим. В профессиональном смысле это даже удобно: ничто не мешает Платову хладнокровно оценивать ситуацию и действовать в рамках правил. Но выстраивать отношения с людьми он так и не научился. Встреча с молодым лейтенантом полиции Полиной Лавровой немного прокачивает его эмпатию. Образовав тандем, они расследуют запутанные преступления и борются с коррупцией.
В основе сериала лежит популярный южнокорейский детектив «Незнакомец», рассказывающий о лишенном эмоций прокуроре из Сеула. Сыгравший главную роль в российском ремейке Илья Любимов с его фирменными надменными интонациями и холодным взглядом как нельзя лучше подошел на роль человека-робота. Примеряясь к образу, актер даже почитывал труды по психологии.
«Индустрия», 3 сезон
После двухлетнего перерыва выходит продолжение «Индустрии» — с адреналиновыми гонками молодых финансистов, готовых перегрызть горло за выгодную сделку. На кону у амбициозных героев всегда стоят большие деньги и карьера. Поэтому-то будни банковских работников из Лондона бодрят и вызывают учащенное сердцебиение, словно после десяти выпитых залпом чашек эспрессо.
Гремучая смесь «Эйфории» с «Форс-мажорами» показывает аморальный, жестокий, токсичный мир богатства и власти. И чтобы в нем выжить, нужно уметь врать, льстить, предавать, соблазнять — чем герои с наслаждением и занимаются.
В третьем сезоне возвращаются знакомые персонажи в исполнении Майхалы Херролд, Кена Люна и Гарри Лоути. А главным пополнением каста стал Кит Харингтон, сыгравший британского аристократа и главу крупной компании. Судя по трейлеру, его персонаж закрутится в вихре финансовых инвестиций и страстных отношений с красавицей Ясмин (Мариса Абела).