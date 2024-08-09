Блейк Лайвли пришла на премьеру в жакете на голое тело

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. У них родился сын, которого они назвали Олин. После рождения малыша актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы. Недавно стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отказались от нянь.