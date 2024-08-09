Звезда сериала «Папины дочки», актриса Елизавета Арзамасова раскрыла пол и имя новорожденного ребенка. Об этом она сообщила в соцсети.
Спустя несколько часов после родов актриса поделилась новостью. Оказалось, что у Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха родилась дочка. Девочку назвали Лией.
«Ну здравствуй, Лия. Мы будем очень стараться», — написала звезда «Папиных дочек».
Пара долгое время скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов уже есть общий сын Лев. Мальчик родился 14 августа 2021 года.
Продюсер ледовых шоу также воспитывает сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной.
Накануне Арзамасова сообщила о рождении второго ребенка.