Актер «Слова пацана» назвал сцену, на которую долго решался

Актер Андрей Максимов, сыгравший героя по кличке Желтый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о тяжелом моменте во время съемок сериала. Его слова передает издание «Вечерняя Москва».
По словам 25-летнего артиста, он долго решался сниматься в гробу. Перед этим Максимов советовался с друзьями и даже коллегой Иваном Янковским. В итоге актера уговорил режиссер проекта Жора Крыжовников, который объяснил ему, насколько эта сцена важна для сериала.
«Для “Слова пацана” это важная сцена — и для Вовы Адидаса, и для Наташи, да и вообще для всех. Понимаете, это как раз та сцена, которая снимает некий флер романтизации с “героев” преступного мира, чего многие, как вы понимаете, боялись», — признался актер.
Криминальный сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем снялись Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Сергей Бурунов, Елизавета Базыкина, Никита Кологривый и другие. Премьера первой серии состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря.
В феврале режиссер Жора Крыжовников признавался в интервью, что он и его команда задумывали три сезона сериала «Слово пацана». Создатели планировали посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга.
Ранее стало известно, что «Слово пацана» возглавил рейтинг контента с высоким социальным значением.