Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер «Слова пацана» назвал сцену, на которую долго решался

Андрей Максимов признался, что тяжело переживал съемки в гробу
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Актер Андрей Максимов, сыгравший героя по кличке Желтый в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал о тяжелом моменте во время съемок сериала. Его слова передает издание «Вечерняя Москва».

По словам 25-летнего артиста, он долго решался сниматься в гробу. Перед этим Максимов советовался с друзьями и даже коллегой Иваном Янковским. В итоге актера уговорил режиссер проекта Жора Крыжовников, который объяснил ему, насколько эта сцена важна для сериала.

«Для “Слова пацана” это важная сцена — и для Вовы Адидаса, и для Наташи, да и вообще для всех. Понимаете, это как раз та сцена, которая снимает некий флер романтизации с “героев” преступного мира, чего многие, как вы понимаете, боялись», — признался актер.

Криминальный сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. В нем снялись Иван Янковский, Леон КемстачРузиль МинекаевСергей БуруновЕлизавета БазыкинаНикита Кологривый и другие. Премьера первой серии состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря.

В феврале режиссер Жора Крыжовников признавался в интервью, что он и его команда задумывали три сезона сериала «Слово пацана». Создатели планировали посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. По словам режиссера, эти периоды разительно отличаются друг от друга. 

Ранее стало известно, что «Слово пацана» возглавил рейтинг контента с высоким социальным значением.