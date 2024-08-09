Актер «Слова пацана» назвал сцену, на которую долго решался

«Для “Слова пацана” это важная сцена — и для Вовы Адидаса, и для Наташи, да и вообще для всех. Понимаете, это как раз та сцена, которая снимает некий флер романтизации с “героев” преступного мира, чего многие, как вы понимаете, боялись», — признался актер.