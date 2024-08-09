Колумбус
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Властелина колец» вспомнила о гонораре бутербродами

Кейт Бланшетт заявила, что «женщинам платят не так много, как вы думаете»
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Актриса Кейт Бланшетт рассказала, что получала гонорар за съемки в фильме «Властелин колец» бутербродами. Об этом обладательница премии «Оскар» заявила в интервью изданию Variety.

«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете», — призналась Бланшетт.

В трилогии новозеландского режиссера Питера Джексона она сыграла роль эльфийки Галадриэль. Этот же образ Бланшетт воплотила позже в серии фильмов «Хоббит».