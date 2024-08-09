Звезда «Властелина колец» вспомнила о гонораре бутербродами

Актриса Кейт Бланшетт рассказала, что получала гонорар за съемки в фильме «Властелин колец» бутербродами. Об этом обладательница премии «Оскар» заявила в интервью изданию Variety.
«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете», — призналась Бланшетт.
В трилогии новозеландского режиссера Питера Джексона она сыграла роль эльфийки Галадриэль. Этот же образ Бланшетт воплотила позже в серии фильмов «Хоббит».
Ранее Кейт Бланшетт вышла в свет в «кольчуге» из 102 согнутых столовых ложек.