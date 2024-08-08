Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гарик Харламов объяснил, почему не снимается в серьезных драмах

Шоумен заявил, что не хотел бы «опошлить» картину своим присутствием
Гарик Харламов
Гарик Харламов

Комик, шоумен и актер Гарик Харламов признался в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что не хочет играть в драме.

Харламов считает, что ему нужно «вырасти» для драматической роли. Он напомнил, что не имеет профессионального актерского образования. Юморист отметил, что обожает озвучивать мультфильмы и понимает, как вести себя в комедии.

«Драматическое искусство — это совсем другая история. Этому надо сильно, долго учиться. А у меня есть внутри некая боязнь, что если я впущу сейчас драму, то это немножечко вытеснит юмор», — поделился артист.

Харламов признался, что ему сложно представить себя в серьезном, драматическом проекте, таком, как, например, фильм Ларса фон Триера «Догвилль». Комик опасается, что может «опошлить» картину своим присутствием. Шоумен заявил, что является заложником своего амплуа.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы “МАМИ”» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность благодаря работе в Comedy Club.

Ранее Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club.