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Дарья Мороз снимает сериал со звездой «Слова пацана»: первые кадры

​​​​​​​Актриса переквалифицировалась в режиссера и работает уже над вторым сериалом
Дарья Мороз на съемках сериала «Неземная»
Дарья Мороз на съемках сериала «Неземная»

Дарья Мороз приступила к работе над сериалом «Неземная» в духе городского фэнтези. В картине снимаются Елизавета Ищенко из «Алиса не может ждать», Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» и Роман Евдокимов из «Лады Голд». Для известной актрисы это уже второй режиссерский проект, первым был «Секс. До и после».

По сюжету картины, Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, где расписаны судьбы людей и даты их смерти. За теми, кто должен умереть в ближайшее время, ангелы присматривают особенно старательно. Все должно быть так, как написано в Книге, иначе гармония мироздания будет нарушена. Однажды успешный и уставший от жизни доктор-травматолог Михаил встречает в баре прекрасную Асю и влюбляется в нее. Он и не подозревает, что рыжеволосая девушка — его ангел смерти.

«Это кино про то, как одна маленькая девочка с большим сердцем стала светом, который разгонит самую темную ночь и напомнит всем — и людям, и ангелам — о своем предназначении, о котором они начали забывать в ежесекундной суете. “Неземная” о том, как человек совершает поступки во имя любви, восстанавливая баланс света и тьмы на Земле», — рассказала Мороз.

Исполнительница роли Аси Елизавета Ищенко назвала проект «ярким, огненным, дьяволически ангельским», а генеральный продюсер Kion Игорь Мишин — «мистической историей любви в абсолютно знакомых всем привычных городских обстоятельствах».

Премьера сериала «Неземная» состоится на онлайн-платформе Kion. Дата выхода пока неизвестна.

Дарья Мороз на съемках сериала «Неземная»
Лев Зулькарнаев, Дарья Мороз и Елизавета Ищенко на съемках сериала «Неземная»
Кадр из сериала «Неземная»
Кадр из сериала «Неземная»
Кадр из сериала «Неземная»
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