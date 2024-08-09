Дарья Мороз снимает сериал со звездой «Слова пацана»: первые кадры

По сюжету картины, Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, где расписаны судьбы людей и даты их смерти. За теми, кто должен умереть в ближайшее время, ангелы присматривают особенно старательно. Все должно быть так, как написано в Книге, иначе гармония мироздания будет нарушена. Однажды успешный и уставший от жизни доктор-травматолог Михаил встречает в баре прекрасную Асю и влюбляется в нее. Он и не подозревает, что рыжеволосая девушка — его ангел смерти.