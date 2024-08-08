Юлия Александрова, Михаил Башкатов и другие звезды с детьми на премьере фильма

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Мой дикий друг» режиссера Анны Курбатовой. Вместе с постановщиком картину презентовали исполнители главных ролей — Юлия Александрова, Михаил Башкатов и Елисей Чучилин.
Александрову в этот вечер пришла поддержать 14-летняя дочь Вера Першина, которая родилась в ее браке с режиссером Жорой Крыжовниковым. Актриса в беседе с журналистами призналась, что после работы над этим фильмом отказалась от меха, а ее дочь добавила, что знаменитая мама в последнее время спасала лошадей.
В центре сюжета фильма — десятилетний мальчик Саша Меньшиков (Елисей Чучилин), который приехал из Москвы в провинциальный город. Школьник живет с тетей Ниной (Юлия Александрова), пока его мама находится в экспедиции. Мальчик чувствует себя одиноким — в школе его постоянно задирают, и он ни с кем не может подружиться. Однажды во время прогулки по лесу Саша спасает попавшего в капкан браконьеров лисенка и выхаживает его.
Мальчик и лисенок становятся лучшими друзьями, но рано или поздно Саше придется отпустить дикое животное туда, где ему будет лучше.
Михаил Башкатов рассказал Кино Mail, чем фильм понравится зрителям. По словам актера, картина будет интересна всем, кто любит животных и детей. «Это классный семейный фильм, добрый. В то же время он не слащавый и не розовый, плюшевый. Там достаточно все остросюжетно, там есть правда», — отметил Башкатов.
В фильме он сыграл ветеринара, который помогает браконьерам усыплять животных. Актер признает, что его герой отрицательный, но к финалу он меняется. «Он действительно хочет помогать, но в то же время он считает, что смерть одного животного, которая спасет сотню — такой немного Раскольников, — это допустимо. Поэтому он идет на какой-то такой компромисс, по его мнению, на сделку с совестью», — заключил Башкатов. На премьере актер появился вместе с женой и четверыми детьми.
Также новый фильм посмотрели Елена Бирюкова с дочерью, Виктория Дайнеко, Анна Пескова с дочерью, Анна Бегунова и Дмитрий Власкин с детьми, Екатерина Копанова с детьми и другие.
Фильм «Мой дикий друг» в широком прокате с 8 августа.