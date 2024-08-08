Юлия Александрова, Михаил Башкатов и другие звезды с детьми на премьере фильма

В фильме он сыграл ветеринара, который помогает браконьерам усыплять животных. Актер признает, что его герой отрицательный, но к финалу он меняется. «Он действительно хочет помогать, но в то же время он считает, что смерть одного животного, которая спасет сотню — такой немного Раскольников, — это допустимо. Поэтому он идет на какой-то такой компромисс, по его мнению, на сделку с совестью», — заключил Башкатов. На премьере актер появился вместе с женой и четверыми детьми.