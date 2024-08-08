Машков назвал условие для возвращения в Россию уехавших артистов

Машков уточнил, что на данный момент не видит у эмигрантов глубокого сожаления о покинутой стране. При этом он уверен, что этот процесс будет идти в сознании и сердцах уехавших знаменитостей. Актер заявил, что вскоре они поймут, что «потеряли свою большую страну».