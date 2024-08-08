Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Внешность 46-летнего Тома Харди на новых фото вызвала споры в сети

Папарацци подловили актера возле спортзала

Британский актер Том Харди попал в объектив папарацци во время похода в спортзал и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Том Харди
Том ХардиИсточник: Legion-Media.ru

На размещенных фото 46-летний артист предстал в серых спортивных шортах, темно-синей облегающей футболке и черных кроссовках. Также на нем были кепка, солнцезащитные очки и полотенце.

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешности звезды «Венома» в комментариях под материалом. «Ему всего 46, а выглядит на 60», «Стареет не очень хорошо», «Выглядит все хуже и хуже. Почему он такой толстый?», «Какие у него шикарные бедра», «Великолепный мужчина», «С нетерпением жду, когда хейтеры будут биться за его шорты», — высказывались они.

Ранее в соцсетях обсуждали внешность Тома Харди, снятого во время прогулки по Лондону. 