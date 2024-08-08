Внешность 46-летнего Тома Харди на новых фото вызвала споры в сети

Поклонники разделились во мнениях по поводу внешности звезды «Венома» в комментариях под материалом. «Ему всего 46, а выглядит на 60», «Стареет не очень хорошо», «Выглядит все хуже и хуже. Почему он такой толстый?», «Какие у него шикарные бедра», «Великолепный мужчина», «С нетерпением жду, когда хейтеры будут биться за его шорты», — высказывались они.