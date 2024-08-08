Блейк Лайвли в образе шпионки снялась на обложке с Хью Джекманом

Голливудская актриса Блейк Лайвли и актер Хью Джекман снялись для обложки Vogue. Снимки появились в соцсети.
Блейк Лайвли позировала в черном платье с глубоким декольте. Ей также сделали ретроукладку с объемом у корней и вечерний макияж с шиммером. На других фото она примерила образ шпионки, которая закрутила роман с Хью Джекманом. Режиссером съемки выступил Баз Лурман. Обложка была вдохновлена фильмом Альфреда Хичкока «Поймать вора».
Накануне актриса вышла на публику в красном топе и джинсах с имитацией сапог. Она распустила волосы и сделала локоны, а также нанесла вечерний макияж.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. У них родился сын, которого они назвали Олин. После рождения малыша актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы. Недавно стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отказались от нянь.
Ранее Блейк Лайвли вышла в свет в культовом платье Бритни Спирс.