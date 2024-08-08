В сети высмеяли внешность 45-летней экс-жены Тома Круза без макияжа

45-летняя экс-жена Тома Круза вышла на публику в зеленых джоггерах, белом свитшоте, высоких носках и кроссовках. Образ завершила сумка из кожи. Актриса отказалась от макияжа и укладки, волосы она собрала в небрежный пучок. Поклонники высмеяли внешний вид Холмс и заявили, что она похожа на «бабушку в магазине».