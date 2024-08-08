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В сети высмеяли внешность 45-летней экс-жены Тома Круза без макияжа

Кэти Холмс, попавшую в объективы папарацци в повседневном образе, назвали «бабушкой в магазине»

Актрису Кэти Холмс засняли без макияжа на прогулке в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Кэти Холмс
Кэти Холмс

45-летняя экс-жена Тома Круза вышла на публику в зеленых джоггерах, белом свитшоте, высоких носках и кроссовках. Образ завершила сумка из кожи. Актриса отказалась от макияжа и укладки, волосы она собрала в небрежный пучок. Поклонники высмеяли внешний вид Холмс и заявили, что она похожа на «бабушку в магазине».

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.

В апреле Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, артист продолжает интересоваться жизнью дочери.

В конце июня появилась информация, что наследница Тома Круза отказалась от фамилии актера. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Сури пошла на это, потому что хотела избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже.

Ранее сообщалось, что Том Круз хочет найти женщину, которая родит ему четвертого ребенка.