Майкл Дуглас показал взрослого сына от Кэтрин Зеты-Джонс

Актер Майкл Дуглас показал в соцсетях взрослого сына от звезды фильма «Двенадцать друзей Оушена» Кэтрин Зеты-Джонс. Артист публично поздравил Дилана с днем рождения и признался, что гордится им.
«Вау, уже 24! Ты быстро продвигаешься, сынок. Прими поздравления от гордого отца», — написал он.
Сын знаменитостей окончил Брауновский университет, где изучал политологию. Однако недавно Дилан решил пойти по стопам родителей. Дуглас-младший играет в спектакле на Бродвее вместе с российским актером Андреем Бурковским. Артист публиковал в соцсетях фото с сыном голливудских звезд, отмечая, что восхищается его талантом и трудолюбием.
Зета-Джонс в 2000 году вышла замуж за Дугласа. У пары двое общих детей: помимо сына, они воспитали дочь Кэрис. Девушка учится в колледже на факультете международных отношений.
Супруги рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак. В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же артисты объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что, вопреки всевозможным слухам о многомиллионных исках по разделу имущества, им удалось наладить отношения. По словам актеров, кризисы только укрепили их веру в любовь и заставили многое переосмыслить.
Ранее Майкл Дуглас рассказал, как нужно снимать откровенные сцены вопреки новой этике.