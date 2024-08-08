Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глафира Тарханова впервые показала свою дочку

Актриса опубликовала видео с почти двухмесячной Лукерьей

Глафира Тарханова спустя почти два месяца после рождения дочери показала ее в соцсетях. Актриса опубликовала ролик, где продемонстрировала, как укладывает малышку в автолюльку.

Звезда сериала «Громовы» поцеловала дочь и положила в специальное кресло. Малышка была одета в светлый комбинезон с розовыми цветочками и белый чепчик с рюшами. Лицо своей наследницы Тарханова не стала показывать.

«Ребенок — сладко спит и в безопасности, мама — спокойна. Значит, поездка будет замечательной! Мы в восторге!!! Как здорово, что современные уникальные технологии обеспечивают безопасность и комфорт каждой маме!» — отметила артистка.

Поклонники и коллеги восхитились, как Тарханова успевает совмещать работу и воспитание пятерых детей.

«Как я за тебя рада! Ты мой пример! Восхищаюсь!», «Какая милота», «Мама-героиня. Умница», «Обожаю ее талант. Умница, красавица и прекрасная мама», «Глаша, нежность, радость!».

Напомним, Глафира Тарханова в середине июня в пятый раз стала мамой — у актрисы родилась долгожданная дочь Лукерья. Вместе с мужем, актером Алексеем Фаддевым, она также воспитывает четырех сыновей.

Ранее Глафира Тарханова сообщила, что вернулась к работе вскоре после родов. На гастроли и на съемки она всегда берет с собой дочь.