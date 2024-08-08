Глафира Тарханова впервые показала свою дочку

Глафира Тарханова спустя почти два месяца после рождения дочери показала ее в соцсетях. Актриса опубликовала ролик, где продемонстрировала, как укладывает малышку в автолюльку.
Звезда сериала «Громовы» поцеловала дочь и положила в специальное кресло. Малышка была одета в светлый комбинезон с розовыми цветочками и белый чепчик с рюшами. Лицо своей наследницы Тарханова не стала показывать.
«Ребенок — сладко спит и в безопасности, мама — спокойна. Значит, поездка будет замечательной! Мы в восторге!!! Как здорово, что современные уникальные технологии обеспечивают безопасность и комфорт каждой маме!» — отметила артистка.
Поклонники и коллеги восхитились, как Тарханова успевает совмещать работу и воспитание пятерых детей.
«Как я за тебя рада! Ты мой пример! Восхищаюсь!», «Какая милота», «Мама-героиня. Умница», «Обожаю ее талант. Умница, красавица и прекрасная мама», «Глаша, нежность, радость!».
Напомним, Глафира Тарханова в середине июня в пятый раз стала мамой — у актрисы родилась долгожданная дочь Лукерья. Вместе с мужем, актером Алексеем Фаддевым, она также воспитывает четырех сыновей.
Ранее Глафира Тарханова сообщила, что вернулась к работе вскоре после родов. На гастроли и на съемки она всегда берет с собой дочь.