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Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке

На безымянном пальце возлюбленной актера заметили кольцо
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов

Возлюбленная актера Сергея Бурунова, бизнесвумен Екатерина Леви пришла с кольцом на безымянном пальце на свадьбу к Гарику Харламову, тем самым спровоцировав слухи о помолвке. Об этом сообщает Super.ru.

По информации издания, женщина надела кольцо с большим камнем, которого не было еще два месяца назад. Также на мероприятии пара впервые не стала скрывать свой роман на публике: Бурунов и Леви поцеловались после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони».

Предположения о том, что Бурунов встречается с Леви, появились в мае нынешнего года. Тогда артист появился с Екатериной на звездной дорожке МХТ. Позднее актер с ней же посетил международный фестиваль в Баку «Дрим фест». Он запретил репортерам фотографировать их вместе, а также не стал комментировать слухи о романе.

Екатерина Леви занимается бизнесом в сфере бытового обслуживания, сообщалось, что девушка владеет компанией, оказывающей услуги химчистки, стирки и уборки. Леви родом из Перми, она младше Бурунова на 12 лет.

Сергей Бурунов ранее не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной. Сам Бурунов никак не комментировал свою личную жизнь.