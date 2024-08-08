Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке

Предположения о том, что Бурунов встречается с Леви, появились в мае нынешнего года. Тогда артист появился с Екатериной на звездной дорожке МХТ. Позднее актер с ней же посетил международный фестиваль в Баку «Дрим фест». Он запретил репортерам фотографировать их вместе, а также не стал комментировать слухи о романе.