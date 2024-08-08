Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке

Возлюбленная актера Сергея Бурунова, бизнесвумен Екатерина Леви пришла с кольцом на безымянном пальце на свадьбу к Гарику Харламову, тем самым спровоцировав слухи о помолвке. Об этом сообщает Super.ru.
По информации издания, женщина надела кольцо с большим камнем, которого не было еще два месяца назад. Также на мероприятии пара впервые не стала скрывать свой роман на публике: Бурунов и Леви поцеловались после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони».
Предположения о том, что Бурунов встречается с Леви, появились в мае нынешнего года. Тогда артист появился с Екатериной на звездной дорожке МХТ. Позднее актер с ней же посетил международный фестиваль в Баку «Дрим фест». Он запретил репортерам фотографировать их вместе, а также не стал комментировать слухи о романе.
Екатерина Леви занимается бизнесом в сфере бытового обслуживания, сообщалось, что девушка владеет компанией, оказывающей услуги химчистки, стирки и уборки. Леви родом из Перми, она младше Бурунова на 12 лет.
Сергей Бурунов ранее не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной. Сам Бурунов никак не комментировал свою личную жизнь.
Ранее Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей.