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Фильм на вечер: ретро-мелодрама о любовном треугольнике

Смотрим костюмную драму «Влюблен без памяти» и размышляем о том, на что способно настоящее чувство

Спустя три года после Первой мировой войны Жюли все еще не теряет призрачной надежды, что ее пропавший без вести супруг жив. И вот однажды она видит на страницах газеты фотографию бездомного мужчины с амнезией, в котором узнает своего Жюльена. Женщина не может поверить своему счастью — она привозит Жюльена домой и убеждается, что это действительно он.

Отчаянно пытаясь возродить в любимом былые чувства и воспоминания о прошлой жизни, Жюли надеется, что теперь их самые большие беды позади. Но судьба играет с героями злую шутку, когда на пороге их дома объявляется незнакомка, утверждающая, что этот мужчина — ее любовник Виктор Брюне.

«Влюблен без памяти» — изысканная костюмная драма о нетривиальной романтической коллизии, не лишенная интриги и экзистенциальных размышлений о силе любви, идентичности и выборе. Дебютанту Гийому Бюро удалось снять искреннее и чувственное кино, а из Лейлы Бехти, Карима Леклу и Луиз Бургуан сложился убедительный актерский ансамбль.

Влюблен без памяти
2022/Бельгия, Франция
16+
драма
мелодрама