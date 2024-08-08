Фильм на вечер: ретро-мелодрама о любовном треугольнике

Спустя три года после Первой мировой войны Жюли все еще не теряет призрачной надежды, что ее пропавший без вести супруг жив. И вот однажды она видит на страницах газеты фотографию бездомного мужчины с амнезией, в котором узнает своего Жюльена. Женщина не может поверить своему счастью — она привозит Жюльена домой и убеждается, что это действительно он.