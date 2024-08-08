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Звезда «Гарри Поттера» снимется в фильме российского режиссера

Автор черной комедии «Папа, сдохни» Кирилл Соколов дебютирует в Голливуде
Том Фелтон
Том ФелтонИсточник: Алексей Молчановский

В новом фильме российского режиссера Кирилла Соколова снимутся западные звезды — Том Фелтон, Патриция Аркетт и Зази Битц. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Том Фелтон (Драко Малфой во франшизе «Гарри Поттер») сыграет одну из центральных ролей. Новый проект автора фильма «Папа, сдохни» станет голливудским дебютом постановщика.

Новый фильм «Они убьют тебя» повествует о домработнице, которая откликается на вакансию в таинственной нью-йоркской высотке, где располагается тайное общество, связанное с исчезновением людей.

Съемки картины стартуют в сентябре 2024 года. Продюсированием фильма Соколова займется студия Nocturna Андреса Мускетти, режиссера новой версии хоррора «Оно».