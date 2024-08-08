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Опубликован список лучших и худших фильмов по комиксам Marvel

Рейтинг фильмов был составлен по оценкам кинокритиков
Кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»
Кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Критики составили рейтинг самых лучших и худших кинокомиксов Marvel за всю историю. Подробное исследование опубликовал портал Business Insider.

Лучшей картиной по комиксам студии назван «Человек-паук: Через вселенные», который получил положительную оценку 97 процентов критиков. На втором месте расположился хит «Черная пантера» (96 процентов) с Чедвиком Боузманом в главной роли. Замкнул тройку лучших еще одна мультипликационная лента — «Человек-Паук: Паутина Вселенных» (95 процентов).

Абсолютно худшей в истории Marvel экранизацией назван фильм «Фантастическая четверка» 2015 года, получивший лишь 9 процентов одобрения критиков. Рядом расположились картины «Электра» 2005 года и недавняя «Мадам Паутина», которые набрали 11 процентов.

Ранее состоялась премьера марвеловского хита «Дэдпул и Росомаха», который уже бьет рекорды по сборам, несмотря на возрастное ограничение 18+.