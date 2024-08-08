Опубликован список лучших и худших фильмов по комиксам Marvel

Лучшей картиной по комиксам студии назван «Человек-паук: Через вселенные», который получил положительную оценку 97 процентов критиков. На втором месте расположился хит «Черная пантера» (96 процентов) с Чедвиком Боузманом в главной роли. Замкнул тройку лучших еще одна мультипликационная лента — «Человек-Паук: Паутина Вселенных» (95 процентов).