Безруков показал внезапную встречу на дороге с Кологривым

«Сергей Витальевич Безруков еще и мой художественный руководитель в театре. Он как партнер в кадре и на сцене мне постоянно что-то подсказывает. “Давай, Никитос! Давай, давай”, — говорит он. — Я вырос на его кино: “Есенин”, “Участок”. Мы с ребятами во дворе играли в “Бригаду”. Я даже не мечтал, что буду рядом. Но когда встретился с Сергеем Безруковым на съемках “Бендера”, решил: “Ну, дядька, дай время!”» — вспоминал актер в беседе с «Известиями».