Безруков показал внезапную встречу на дороге с Кологривым

Сергей Безруков случайно встретил коллегу Никиту Кологривого в Великом Новгороде. Актер ехал на своей машине и на светофоре заметил в соседнем автомобиле звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Вот так едешь по Великому Новгороду. И вдруг кто? Вот он. До встречи на съемках! Молодец! Удачи!» — отметил Безруков.
Актеры пожали друг другу руки и поехали по своим делам. Безруков и Кологривый познакомились на съемках фильма «Бендер» в 2021 году, а в Новгороде вместе снимаются в драме «Искупление». Ранее актеры также успели поработать на площадке экранизации романа Владимира Богомолова «В августе 44-го» — «Момент истины».
В прошлых интервью звезда сериала «Бригада» положительно отзывался о своем коллеге, несмотря на громкие скандалы, в которые тот попадал.
«Для Никиты Кологривого, который сейчас стал звездой, эта роль — одна из интересных в его творческой биографии. Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет», — говорил Безруков в подкасте «Первого канала» «Креативные индустрии».
Звезда фильма «По щучьему велению», в свою очередь, признавался, что всегда мечтал поработать с таким талантливым артистом.
«Сергей Витальевич Безруков еще и мой художественный руководитель в театре. Он как партнер в кадре и на сцене мне постоянно что-то подсказывает. “Давай, Никитос! Давай, давай”, — говорит он. — Я вырос на его кино: “Есенин”, “Участок”. Мы с ребятами во дворе играли в “Бригаду”. Я даже не мечтал, что буду рядом. Но когда встретился с Сергеем Безруковым на съемках “Бендера”, решил: “Ну, дядька, дай время!”» — вспоминал актер в беседе с «Известиями».
Также Кологривый и Безруков вместе работали в «Школе некапризных артистов», в рамках которой давали уроки и советы начинающим актерам.