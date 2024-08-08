Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в аварии с участием их сына

«Анджелина считает, что Брэд совершенно недооценивает все те трудности, через которые ей приходится проходить как матери-одиночке. Он виноват в том, что она вообще оказалась в такой ситуации, потому что он разрушил семью, которая у них была, своей беспечностью», — рассказал инсайдер издания.