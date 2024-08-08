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Рената Литвинова показала фигуру в купальнике с декольте на яхте

Актриса поделилась кадрами с отдыха в соцсетях

Актриса и продюсер Рената Литвинова снялась в шляпе стоимостью около 55 тысяч рублей. Знаменитость опубликовала видео в соцсетях.

Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова (фото: соцсети)

57-летняя Рената Литвинова каталась на яхте в черном слитном купальнике с декольте в крупный горошек. Актриса дополнила пляжный образ массивными солнцезащитными очками и кольцами. Завершением стала темная шляпа с монограммой бренда Gucci. На официальном сайте похожий аксессуар стоит около 55 тысяч рублей.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

В июле Рената Литвинова снялась в элегантном образе. Актриса позировала в черной комбинации, украшенной кружевом. Звезда также надела бюстгальтер в сетку. Она сделала укладку с заколками для волос и макияж с серыми тенями и ярко-розовой помадой. Литвинова была запечатлена за столиком в ресторане.