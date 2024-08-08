Рената Литвинова показала фигуру в купальнике с декольте на яхте

В июле Рената Литвинова снялась в элегантном образе. Актриса позировала в черной комбинации, украшенной кружевом. Звезда также надела бюстгальтер в сетку. Она сделала укладку с заколками для волос и макияж с серыми тенями и ярко-розовой помадой. Литвинова была запечатлена за столиком в ресторане.