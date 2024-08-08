Трейлер дня: Сергей Жуков играет сам себя в фильме «Руки вверх!»

«Когда делишься чем-то личным и важным, нужно быть очень осторожным, ведь воспоминания невозможно достоверно зафиксировать, их можно лишь постараться воспроизвести. Наша задача — максимально погрузить зрителя в декорации моей жизни, в те эмоции, которые я испытывал. Конечно, я не могу запустить всех в свою голову, но я отдам все, что есть в моем сердце», — отметил Сергей Жуков.