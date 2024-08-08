Трейлер дня: Сергей Жуков играет сам себя в фильме «Руки вверх!»

Появился тизер-трейлер музыкального фильма «Руки вверх!». Солиста культовой поп-группы в детстве сыграл его сын Энджел Жуков, в молодости — Владислав Прохоров, а в наши дни — сам Сергей Жуков.
Фильм посвящен истории группы «Руки вверх!» и его лидера, который из провинциального мальчишки превратился в большую звезду и стал голосом поколения. Сюжет охватывает всю жизнь Сергея Жукова: от детства в Димитровграде до наших дней.
«Когда делишься чем-то личным и важным, нужно быть очень осторожным, ведь воспоминания невозможно достоверно зафиксировать, их можно лишь постараться воспроизвести. Наша задача — максимально погрузить зрителя в декорации моей жизни, в те эмоции, которые я испытывал. Конечно, я не могу запустить всех в свою голову, но я отдам все, что есть в моем сердце», — отметил Сергей Жуков.
Помимо съемок в картине, певец выступил в качестве продюсера, соавтора сценария и композитора. Режиссером стал постановщик «Тещи» Аскар Узабаев.
В картине также снялся бывший участник и один из основателей группы Алексей Потехин, в юном возрасте его играет Илья Русь. В других ролях заняты Валентина Ляпина, Федор Лавров, Екатерина Климова.
Премьера фильма «Руки вверх!» в кинотеатрах запланирована на 10 октября.