Дочь Цыганова рассказала о помощи родителей-актеров в профессии

«Иногда такое предвзятое отношение! Причем оно работает и в одну, и в другую сторону. Но к этому всему нужно просто привыкнуть. Люди ведь в принципе рождаются разными и учатся жить с тем, что есть. Я недавно случайно наткнулась на потрясающую статью. Где сказано, что я общаюсь с родным отцом ради собственной выгоды. Мне понравилась формулировка. Только вопрос: это как?» — отметила актриса.