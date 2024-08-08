Дочь Цыганова рассказала о помощи родителей-актеров в профессии

Полина Цыганова недавно презентовала фильм «110» со своим участием. Премьера картины, в которой начинающая актриса снялась с Елизаветой Боярской, состоялась в Екатеринбурге на фестивале «Одна шестая».
После презентации Цыганова пообщалась с журналистами и рассказала, как знаменитые родители помогают ей в актерской карьере. «Вдохновляют своими работами. Разве что это могу сказать. Нет такого, что мы вместе сидим, смотрим и разбираем ошибки…» — призналась актриса в беседе с изданием «СтарХит».
Также наследница Евгения Цыганова рассказала, что ей приходилось сталкиваться с хейтом и критикой от людей, которые считают, что получать роли в заметных проектах ей помогают родители. По словам актрисы, раньше ей было тяжело, но сейчас она научилась не обращать внимания на подобные высказывания в свой адрес.
«Иногда такое предвзятое отношение! Причем оно работает и в одну, и в другую сторону. Но к этому всему нужно просто привыкнуть. Люди ведь в принципе рождаются разными и учатся жить с тем, что есть. Я недавно случайно наткнулась на потрясающую статью. Где сказано, что я общаюсь с родным отцом ради собственной выгоды. Мне понравилась формулировка. Только вопрос: это как?» — отметила актриса.
Цыганова добавила, что с мамой и папой у нее близкие отношения, и она их очень любит. По словам артистки, не всегда все было так гладко — в подростковом возрасте она была бунтарем и самым тяжелым ребенком в их семье.
Напомним, Полина Цыганова — старшая дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. В браке у актеров, помимо Полины, родилось еще шестеро детей. В 2016 году у Цыганова родился сын Федор от актрисы Юлии Снигирь, на которой он женился в 2019-м.