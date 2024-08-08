Меган Фокс в мини-шортах вышла на публику с возлюбленным

26 июля возникли слухи о беременности Меган Фокс. Причиной стал клип рэпера Machine Gun Kelly, в котором голливудская актриса продемонстрировала округлившийся живот в мини-платье с цветочным принтом. Поклонники остались в недоумении: одни начали поздравлять пару, а другие предположили, что это архивные кадры. Несколько лет назад Меган Фокс перенесла выкидыш.