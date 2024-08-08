Меган Фокс в мини-шортах вышла на публику с возлюбленным

Голливудскую актрису Меган Фокс засняли на публике с возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
6 августа Меган Фокс и Machine Gun Kelly отправились в ресторан The Ivy в Лос-Анджелесе. Актриса появилась на публике в сером лонгсливе, черных мини-шортах, коричневых ботфортах со змеиным принтом, блестящем чокере и солнцезащитных очках. Рэпер предпочел белую футболку с принтом, голубые джинсы с вышивкой, молочные кеды и фиолетовую кепку.
26 июля возникли слухи о беременности Меган Фокс. Причиной стал клип рэпера Machine Gun Kelly, в котором голливудская актриса продемонстрировала округлившийся живот в мини-платье с цветочным принтом. Поклонники остались в недоумении: одни начали поздравлять пару, а другие предположили, что это архивные кадры. Несколько лет назад Меган Фокс перенесла выкидыш.
28 июля в окружении актрисы заявили, что она не ждет ребенка от рэпера Machine Gun Kelly. При этом отмечалось, что влюбленные обсуждали возможное пополнение.
Ранее стало известно, что Меган Фокс в откровенном образе снялась в новом фильме.