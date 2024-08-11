Утомительное месиво: стоит ли смотреть «Бордерлендс» по знаменитой видеоигре

О чем фильм «Бордерлендс»
Наемница Лилит родилась на Пандоре, но терпеть не может эту планету — там слишком неуютно и опасно. Тем не менее, героине приходится вернуться на родину по заданию главы мегакорпорации Atlas. Заказчик хочет, чтобы Лилит разыскала его похищенную дочь-подростка.
На месте выясняется, что Тина, пропавшая девочка, не является чьей-либо дочерью: на деле она — искусственно созданное существо, способное открыть некое древнее хранилище, в котором скрывается что-то могущественное. Лилит решает отказаться от гонорара и встать на защиту ребенка.
Зачем смотреть
Borderlands — игровая франшиза, запущенная 15 лет назад (и к текущему моменту слегка подрастерявшая актуальность), «Бордерлендс» — лишенная изюминки, но, скажем так, снятая с энтузиазмом экранизация видеоигры. От избытка компьютерной графики лопаются глаза, в кадре постоянно что-то взрывается или хотя бы рушится, Кейт Бланшетт (Лилит) эффектно трясет огненной шевелюрой, а Джек Блэк озвучивает похожего на взбесившуюся стиральную машинку робота (впрочем, российские зрители Блэка не услышат).
Это глупое кино с утомительными шутками, зато в нем, в отличие от только что вышедшего третьего «Дэдпула», нет претензий. Фильм «Бордерлендс» — примитивное развлечение, и он не притворяется чем-то большим. В каком-то смысле песня Motorhead «Ace of Spades», используемая в одной из экшен-сцен в качестве саундтрека, является отражением всей ленты: она тоже оглушительно громкая, простая до примитивности и довольно лаконичная.
Почему можно не смотреть
Не очень понятно, кто является целевой аудиторией этой картины. Ленту анонсировали еще девять лет назад, сегодня можно смело сказать, что интерес геймеров к оригинальной игровой серии угасает. С другой стороны, режиссер и сценарист Элай Рот — не тот кинематографист, чье имя ассоциируется с игровыми экранизациями. Ранее он специализировался на хоррорах; поклонникам раннего Рота его новая картина, в США получившая рейтинг 13+, скорее всего, покажется беззубой.
В свою очередь зрители, не знакомые ни с «Хостелом» Рота, ни с Borderlands, то есть те, для кого это всего лишь очередной летний блокбастер со спецэффектами, тоже найдут, к чему придраться: графика здесь не всегда соответствует современному уровню, а боевые сцены порой превращаются в месиво, способное спровоцировать морскую болезнь.