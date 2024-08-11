Утомительное месиво: стоит ли смотреть «Бордерлендс» по знаменитой видеоигре

Не очень понятно, кто является целевой аудиторией этой картины. Ленту анонсировали еще девять лет назад, сегодня можно смело сказать, что интерес геймеров к оригинальной игровой серии угасает. С другой стороны, режиссер и сценарист Элай Рот — не тот кинематографист, чье имя ассоциируется с игровыми экранизациями. Ранее он специализировался на хоррорах; поклонникам раннего Рота его новая картина, в США получившая рейтинг 13+, скорее всего, покажется беззубой.