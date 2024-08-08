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Звезда «Слова пацана» снялся с Исаковой в новом сериале о 90-х: первые кадры

В драме «Дети перемен» противоречивые 1990-е покажут через историю одной семьи
Кадр из сериала «Дети перемен»
Кадр из сериала «Дети перемен»
Кадр из сериала «Дети перемен»
Кадр из сериала «Дети перемен»
Кадр из сериала «Дети перемен»
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Появился первый тизер и кадры остросюжетного сериала «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным, получившем известность как Турбо из «Слова пацана».

События криминальной семейной драмы разворачиваются на фоне опасных и двойственных 1990-х. У героини Исаковой, водителя троллейбуса Флоры, трое сыновей от разных мужчин. Непохожие друг на друга Петр (Копейкин), Юрий (Макар Хлебников) и Руслан (Хетаг Хинчагов) любят мать, но в эпоху преступных разборок и легкой наживы у каждого из них находятся новые друзья, проблемы и тайны.

«Это была любовь с первого взгляда и с материалом, и с режиссерами, — поделилась Виктория Исакова. — Когда такое единение случается в кино — это всегда чудо и показатель того, что мы все занимаемся чем-то настоящим. Мне так повезло с молодыми актерами, которые играют моих сыновей. Каждый раз, когда мы встречались на съемочной площадке, мне хотелось их обнимать и говорить: “Боже мой, как мне повезло, что у меня такие дети!”»

«Мы смеялись, мы придумывали, мы были в соавторстве. Мы очень друг друга полюбили», — признался Слава Копейкин. Актер рассказал, что переживал перед каждым съемочным днем: «Что ни смена, что ни сцена, каждый раз — выплеск крайних эмоций».

Режиссерами и сценаристами сериала выступают создатели «Фишера» и «Черной весны» Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Премьера сериала «Дети перемен» состоится в онлайн-кинотеатрах Start и Wink, а после выхода всего сезона — на телеканале НТВ.