Звезда «Слова пацана» снялся с Исаковой в новом сериале о 90-х: первые кадры

«Это была любовь с первого взгляда и с материалом, и с режиссерами, — поделилась Виктория Исакова. — Когда такое единение случается в кино — это всегда чудо и показатель того, что мы все занимаемся чем-то настоящим. Мне так повезло с молодыми актерами, которые играют моих сыновей. Каждый раз, когда мы встречались на съемочной площадке, мне хотелось их обнимать и говорить: “Боже мой, как мне повезло, что у меня такие дети!”»