Возлюбленная Брэда Питта хочет встретиться с Анджелиной Джоли

Возлюбленная актера Брэда Питта хочет встретиться с его бывшей женой, актрисой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает таблоид In Touch Weekly.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что Инес де Рамон устала слушать жалобы Брэда Питта по поводу разборок с Анджелиной Джоли. По словам источника, возлюбленная актера хочет спокойной жизни, но понимает, что ее не будет, пока они не договорятся с Джоли.
«Она теперь настаивает на встрече с Анджелиной, чтобы поговорить с ней как с женщиной и спросить ее, что нужно сделать, чтобы урегулировать конфликт», — рассказал инсайдер.
Источник добавил, что Инес де Рамон поддерживает Брэда Питта, но она также «понимает, что у каждой истории есть две стороны». Возлюбленная актера хочет выслушать позицию Джоли и сделать все возможное, чтобы убедить Питта дать ей то, что та хочет.
В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером «Дневников вампира» Полом Уэсли.
Ранее Брэд Питт прокомментировал аварию с участием своего сына.