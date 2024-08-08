Возлюбленная Брэда Питта хочет встретиться с Анджелиной Джоли

Источник добавил, что Инес де Рамон поддерживает Брэда Питта, но она также «понимает, что у каждой истории есть две стороны». Возлюбленная актера хочет выслушать позицию Джоли и сделать все возможное, чтобы убедить Питта дать ей то, что та хочет.