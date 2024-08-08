Жена Милоша Биковича снялась в бикини

Сербская модель и юристка Ивана Малич показала, как выглядит ее фигура в купальнике после рождения первенца. Жена Милоша Биковича опубликовала видео в соцсети.
Ивана Малич была запечатлена в бикини, которое состояло из лифа с принтом зебры и белых плавок. Возлюбленная Милоша Биковича дополнила образ черной накидкой и леопардовыми солнцезащитными очками. Модель сделала пучок с прядями у лица.
Милош Бикович состоит в отношениях с Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.
28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.
В марте Ивана Малич показала поклонникам редкий кадр с мужем Милошем Биковичем и новорожденным сыном. Влюбленные были запечатлены во время прогулки с ребенком. Недавно актер сообщил, что малыша назвали Василием.
Ранее Бикович рассказал, в каких проектах никогда не будет сниматься.