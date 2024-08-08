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Жена Милоша Биковича снялась в бикини

Жена актера выложила фото в бикини

Сербская модель и юристка Ивана Малич показала, как выглядит ее фигура в купальнике после рождения первенца. Жена Милоша Биковича опубликовала видео в соцсети.

Жена Милоша Биковича Ивана Малич, фото: соцсети
Жена Милоша Биковича Ивана Малич, фото: соцсети

Ивана Малич была запечатлена в бикини, которое состояло из лифа с принтом зебры и белых плавок. Возлюбленная Милоша Биковича дополнила образ черной накидкой и леопардовыми солнцезащитными очками. Модель сделала пучок с прядями у лица.

Милош Бикович состоит в отношениях с Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.

В марте Ивана Малич показала поклонникам редкий кадр с мужем Милошем Биковичем и новорожденным сыном. Влюбленные были запечатлены во время прогулки с ребенком. Недавно актер сообщил, что малыша назвали Василием.