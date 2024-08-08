Актриса рассказала о съемках интимных сцен с Егором Корешковым

Актриса Катерина Беккер на премьере криминальной комедии «Сломя голову» в Екатеринбурге рассказала о съемках интимных сцен со звездой фильма «Горько!» Егором Корешковым. Ее цитирует kp.ru.
По словам Беккер, она впервые снималась обнаженной, и таких сложных для нее сцен было много.
«Это был мой первый опыт, а их еще и снимали в самом начале, когда мы с моим партнером Егором Корешковым даже не были знакомы. Мы первый раз нормально поговорили-то, когда улетали домой, а я с ним уже и в ванной, и на балконе...» — посмеялась она.
По сюжету картины, простой учитель (Корешков) случайно становится свидетелем ограбления банка, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Супругу героя сыграла Надежда Михалкова, Беккер досталась роль любовницы. В «Сломя голову» также снялись Павел Деревянко, Владимир Битоков и Рома Зверь.
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