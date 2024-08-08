Актриса рассказала о съемках интимных сцен с Егором Корешковым

«Это был мой первый опыт, а их еще и снимали в самом начале, когда мы с моим партнером Егором Корешковым даже не были знакомы. Мы первый раз нормально поговорили-то, когда улетали домой, а я с ним уже и в ванной, и на балконе...» — посмеялась она.