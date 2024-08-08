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Дядю Гарри Поттера назвали главным скуфом в истории литературы

Россияне назвали Онегина главным тюбиком в истории литературы
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»Источник: Legion-Media.ru

Книжный сервис «Литрес» и портал LiveLib провели опрос, кто из литературных героев вписался бы в классификацию скуфов, тюбиков, масиков и других типажей из российского интернет-фольклора. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Главным скуфом читатели признали дядю Гарри Поттера Вернона Дурсля — за него проголосовали почти 20 процентов респондентов. На втором месте оказался Илья Обломов из одноименного произведения Ивана Гончарова, а замкнул топ-3 Эбенезер Скрудж из «Рождественской истории».

Масиком назвали Владимира Ленского из «Евгения Онегина» 22 процента пользователей. На втором месте расположился мистер Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а Джей Гэтсби, герой «Великого Гэтсби», оказался на третьем.

Каждый третий респондент назвал Евгения Онегина главным тюбиком (то есть проблемным персонажем). Уступил ему это звание главный герой книги «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, а замкнул тройку Анатоль Курагин из романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого.

Еще одного персонажа «поттерианы» Драко Малфоя пользователи назвали главным штрихом. Второе место рейтинга с результатом занял загадочный Хитклифф из «Грозового перевала» Эмили Бронте. Вслед за ним расположился Тайлер Дерден, антигерой «Бойцовского клуба» Чака Паланика.