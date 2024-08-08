Дядю Гарри Поттера назвали главным скуфом в истории литературы

Книжный сервис «Литрес» и портал LiveLib провели опрос, кто из литературных героев вписался бы в классификацию скуфов, тюбиков, масиков и других типажей из российского интернет-фольклора. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.