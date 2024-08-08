Западные дистрибьюторы приобрели права на 50 проектов «Союзмультфильма»

Советской мультипликацией заинтересовались во Франции, Бельгии, Чехии, Швейцарии и Канаде, причем чаще всего дистрибьюторы приобретали права именно на классические проекты. Среди самых популярных у западных зрителей оказались «Школа елок», «Бельчонок и санки», «Посох», «Два трамвая». Теперь они появятся в кинотеатрах в виде сборников, будут выпущены на онлайн-платформах и blu-ray носителях, а также показаны на фестивалях и детских мероприятиях.