Фильм «Дэдпул и Росомаха» продвигают через наружную рекламу

На фоне выхода в теневой прокат нового фильма Marvel «Дэдпул и Росомаха» на остановках «Мосгортранса» появились соответствующие рекламные баннеры. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
Оператором этих конструкций с 2021 года является ГК Russ, а заказчиком выступает проект «То кино», который арендует кинозалы для предсеансового обслуживания. Эксперты связывают размещение рекламы с масштабностью релиза, способного привлечь зрителей в летний сезон. Юристы в разговоре с изданием указали, что за нарушение интеллектуальных прав рекламодателям и оператору может грозить уголовная, административная и гражданская ответственность.
Marvel с 2009 года входит в состав Disney. Фильм не получил прокатного удостоверения из-за ухода правообладателя из России после начала СВО на Украине, поэтому показывается в некоторых кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания. Рекламные плакаты установлены рядом с кинотеатрами, где проходит теневой прокат.
Например, на одном из плакатов написано: «"Дэдпул и Росомаха". Смотрите в кинотеатре в ТРК "Fort Отрадное"».
Ранее стало известно, что с Беном Аффлеком не согласовали жестокую шутку, которую отпустила о нем экс-супруга в «Дэдпуле и Росомахе».