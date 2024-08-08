Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Дэдпул и Росомаха» продвигают через наружную рекламу

На остановках Москвы появились баннеры с рекламой фильма
Райан Рейнольдс и Хью Джекман на съемках «Дэдпула 3» (фото: соцсети)
Райан Рейнольдс и Хью Джекман на съемках «Дэдпула 3» (фото: соцсети)

На фоне выхода в теневой прокат нового фильма Marvel «Дэдпул и Росомаха» на остановках «Мосгортранса» появились соответствующие рекламные баннеры. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Оператором этих конструкций с 2021 года является ГК Russ, а заказчиком выступает проект «То кино», который арендует кинозалы для предсеансового обслуживания. Эксперты связывают размещение рекламы с масштабностью релиза, способного привлечь зрителей в летний сезон. Юристы в разговоре с изданием указали, что за нарушение интеллектуальных прав рекламодателям и оператору может грозить уголовная, административная и гражданская ответственность.

Marvel с 2009 года входит в состав Disney. Фильм не получил прокатного удостоверения из-за ухода правообладателя из России после начала СВО на Украине, поэтому показывается в некоторых кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания. Рекламные плакаты установлены рядом с кинотеатрами, где проходит теневой прокат.

Например, на одном из плакатов написано: «"Дэдпул и Росомаха". Смотрите в кинотеатре в ТРК "Fort Отрадное"».

Ранее стало известно, что с Беном Аффлеком не согласовали жестокую шутку, которую отпустила о нем экс-супруга в «Дэдпуле и Росомахе».