Фильм «Дэдпул и Росомаха» продвигают через наружную рекламу

Оператором этих конструкций с 2021 года является ГК Russ, а заказчиком выступает проект «То кино», который арендует кинозалы для предсеансового обслуживания. Эксперты связывают размещение рекламы с масштабностью релиза, способного привлечь зрителей в летний сезон. Юристы в разговоре с изданием указали, что за нарушение интеллектуальных прав рекламодателям и оператору может грозить уголовная, административная и гражданская ответственность.