У звезды «Звездных войн» диагностировали базедову болезнь

Звезда фильмов «Звездные войны» и «Убийство в Восточном экспрессе», 32-летняя актриса Дэйзи Ридли призналась, что у нее диагностировали болезнь Грейвса (базедова болезнь). Об этом она рассказала в интервью журналу Women's Health.
Иммунное расстройство было диагностировано в сентябре 2023 года. Актриса начала замечать проблемы со здоровьем после завершения съемок триллера Сэма Йейтса «Тайна в ее глазах», где сыграла главную роль. Она столкнулась с учащенным сердцебиением, быстрой потерей веса, истощением и дрожью в руках. Актриса предположила, что ее состояние связано с напряженной ролью в фильме. Однако после консультации с эндокринологом узнала, что это симптомы болезни Грейвса.
Актриса поняла, что на ранних стадиях заболевания стала раздражительной. Она призналась, что беспричинно злилась на мир вокруг. Затем она осознала, что совершенно не может расслабиться.
Справиться с симптомами болезни актрисе помогли изменения в образе жизни и питании. После постановки диагноза Ридли, которая уже несколько лет является веганом, отказалась и от глютена. Хотя актриса признает, что не всегда строго придерживается новой диеты, но отмечает, что такие изменения в целом помогают ей чувствовать себя лучше.
Кроме того, Ридли добавила в оздоровительный режим инфракрасные сауны, криотерапию и иглоукалывание, чтобы облегчить симптомы болезни. Она также носит с собой кусочек розового кварца, который, по ее словам, помогает усмирить эмоции и способствует внутреннему покою и любви к себе.