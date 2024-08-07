У звезды «Звездных войн» диагностировали базедову болезнь

Иммунное расстройство было диагностировано в сентябре 2023 года. Актриса начала замечать проблемы со здоровьем после завершения съемок триллера Сэма Йейтса «Тайна в ее глазах», где сыграла главную роль. Она столкнулась с учащенным сердцебиением, быстрой потерей веса, истощением и дрожью в руках. Актриса предположила, что ее состояние связано с напряженной ролью в фильме. Однако после консультации с эндокринологом узнала, что это симптомы болезни Грейвса.