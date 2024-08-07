Звезда «Игры престолов» заявил о нежелании смотреть «Дом Дракона»

Исполнитель роли Джона Сноу рассказал, что не собирается смотреть новые проекты внутри вселенной «Игры престолов» и не будет пересматривать оригинальный сериал. «Я провел в мире сериала слишком много времени. Но я желаю им всего наилучшего, слышал, что дела у них идут прекрасно, но я не уверен, что когда-нибудь посмотрю приквел, как и вряд ли буду пересматривать "Игру престолов"», — сказал Кит.