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Звезда «Игры престолов» заявил о нежелании смотреть «Дом Дракона»

Кит Харингтон отметил также, что не собирается пересматривать «Игру престолов»
Кит Харингтон в «Игре престолов»
Кит Харингтон в «Игре престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть приквел под названием «Дом Дракона». Об этом актер рассказал в интервью, опубликованном на онлайн-канале The Associated Press.

Исполнитель роли Джона Сноу рассказал, что не собирается смотреть новые проекты внутри вселенной «Игры престолов» и не будет пересматривать оригинальный сериал. «Я провел в мире сериала слишком много времени. Но я желаю им всего наилучшего, слышал, что дела у них идут прекрасно, но я не уверен, что когда-нибудь посмотрю приквел, как и вряд ли буду пересматривать "Игру престолов"», — сказал Кит.

Харингтон добавил, что не будет показывать «Игру престолов» своим детям, так как им вряд ли будет интересно смотреть проекты, «в которых их отец участвовал 20 лет назад».

Ранее шоураннер «Дома Дракона» раскрыл планы на количество сезонов в предыстории «Игры престолов».