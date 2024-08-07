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Фильм на вечер: римские киноприключения с ослепительной Лили Джеймс

Погрузитесь в атмосферу чарующей Италии 1950-х на легендарной студии «Чинечитта», где творилась настоящая магия кино, за просмотром «Долгожданного рассвета»

Рим, 1950-е. Накануне свадьбы с нелюбимым человеком юная скромница Мимоза отправляется в кино вместе со своей сестрой Айрис. Там они знакомятся с продюсером, который очаровывается Айрис и приглашает ее на прослушивание в новый фильм про принцессу Нила. Получив роль в массовке, Айрис берет с собой за компанию и Мимозу.

После съемок кинозвезда Жозефина Эсперанто уговаривает Мимозу, покорившую ее своей кротостью, проехаться с ней на машине, а заодно заглянуть в одно место… Так начинается самая необычная и безумная ночь в жизни девушки, которая не только откроет ей дверь в мир кино, но и навсегда изменит ее саму.

«Долгожданный рассвет» приглашает окунуться в ожившие кадры сочной Италии середины века и ощутить неповторимую атмосферу одной из самых знаменитых киностудий мира «Чинечитта», где свои шедевры создавали Феллини и Висконти, а американцы снимали грандиозные пеплумы.

Здесь, под светом софитов и в окружении ослепительно красивой, но пустой и фальшивой светской богемы, героиня проходит через взросление, знакомясь с миром кинотусовки, открывающимся ей во всей своей лживости и порочности. Наряду с итальянскими актерами в ленте блистают голливудские звезды Лили Джеймс, Уиллем Дефо и Джо Кири.

Долгожданный рассвет
2023/Италия
18+
драма
исторический