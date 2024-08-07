Фильм на вечер: римские киноприключения с ослепительной Лили Джеймс

После съемок кинозвезда Жозефина Эсперанто уговаривает Мимозу, покорившую ее своей кротостью, проехаться с ней на машине, а заодно заглянуть в одно место… Так начинается самая необычная и безумная ночь в жизни девушки, которая не только откроет ей дверь в мир кино, но и навсегда изменит ее саму.