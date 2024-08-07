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Деми Мур показала повзрослевшую внучку Брюса Уиллиса

Актриса опубликовала редкое фото внучки Луэтты

Актриса Деми Мур опубликовала редкое фото внучки Луэтты. Об этом сообщает Daily Mail.

Деми Мур опубликовала в личном блоге фотографию с дочерью Румер и годовалой внучкой Луэттой. Семья проводила время на природе, наслаждаясь свежим воздухом.

Деми Мур, фото: соцсети
Деми Мур, фото: соцсети

«Семейная прогулка. Пикник на траве, слушаю великолепный оркестр в окружении величественных гор Айдахо», — написала звезда.

Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.