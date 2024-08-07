Кейт Бланшетт вышла в свет в «кольчуге» из 102 согнутых столовых ложек

«Лилит неожиданно заключает союз с разношерстной командой неудачников: опытным наемником Роландом, дикой подрывницей-подростком Крошкой Тиной, чудаковатым ученым Таннисом, роботом Железякой. Вместе с этими невероятными героями ей предстоит сразиться с инопланетной расой и опасными бандитами. Судьба вселенной в их руках, но они будут сражаться за нечто большее: друг за друга», — говорится в описании.