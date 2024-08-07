Кейт Бланшетт вышла в свет в «кольчуге» из 102 согнутых столовых ложек

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила премьеру фильма «Бордерлендс» в Лос-Анджелесе в необычном образе. 55-летняя кинозвезда появилась на красной дорожке в топе-«кольчуге», сделанном из 102 обычных столовых ложек.
Кастомный топ был создан дизайнером шведского бренда Hodakova Эллен Ходаковой Ларссон. Она делает вещи из переработанных или б/у материалов. Для топа были использованы 102 металлические ложки. В основу идеи легло такое же платье из осенне-зимней коллекции 2023 года, представленное в марте прошлого года.
Стилист актрисы Элизабет Стюарт подобрала к акцентной вещи простые черные брюки и остроносые туфли в тон. Бланшетт сделали неяркий макияж и «мокрую» укладку.
Также премьеру посетили коллеги актрисы по картине — Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, режиссер Элай Рот и другие. Фильм официально выйдет в России, как и в остальных странах, 8 августа. Прокатчиком выступит компания Global Film.
«Бордерлендс» — киноадаптация популярной одноименной игровой франшизы. События франшизы и фильма разворачиваются на планете Пандора. В центре сюжета «охотница за головами» Лилит в исполнении Бланшетт и ее команда подручных-неудачников. Героиня берется за выполнение очередной опасной миссии, в ходе которой ей нужно спасти дочь владельца оружейной корпорации «Атлас».
«Лилит неожиданно заключает союз с разношерстной командой неудачников: опытным наемником Роландом, дикой подрывницей-подростком Крошкой Тиной, чудаковатым ученым Таннисом, роботом Железякой. Вместе с этими невероятными героями ей предстоит сразиться с инопланетной расой и опасными бандитами. Судьба вселенной в их руках, но они будут сражаться за нечто большее: друг за друга», — говорится в описании.
Режиссером выступил Элай Рот, снявший ранее фильмы «Жажда смерти» с Брюсом Уиллисом и «Кто там» с Киану Ривзом и Аной де Армас. В адаптации снялись Ариана Гринблатт («Барби», «Мстители: Война бесконечности»), Хейли Беннетт («Великий уравнитель»), Джек Блэк («Тайна дома с часами», «Отпуск по обмену»), Джейми Ли Кертис («Достать ножи»), Кевин Харт («Человек из Торонто»).
Исполнительница главной роли, Лилит, — Кейт Бланшетт — известна по десяткам фильмов и сериалов, в числе которых «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Тор: Рагнарёк», «Талантливый мистер Рипли», «Елизавета» и «Авиатор».
Borderlands — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, впервые изданная в 2009 году. С тех пор вышло несколько сиквелов и приквелов. Пользователи высоко оценили игровой процесс, визуальный стиль и чувство юмора шутера, франшиза была продана тиражом более $60 млн копий и принесла разработчику Gearbox общий доход более $1 млрд.