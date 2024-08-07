Кейт Уинслет вспомнила, как ее критиковали за складки на животе

«В СМИ было много издевательств надо мной, и это меня задевало. Посмотрите на меня, когда мне было за 20: я была разных форм и размеров. Мы и сами тратим столько времени на то, чтобы принизить себя, и я просто больше никогда не буду этого делать», — начала она.