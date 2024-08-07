Кейт Уинслет вспомнила, как ее критиковали за складки на животе

Голливудская актриса Кейт Уинслет заявила, что намеренно показывала складки на животе. Об этом она рассказала в интервью Harper.
«В СМИ было много издевательств надо мной, и это меня задевало. Посмотрите на меня, когда мне было за 20: я была разных форм и размеров. Мы и сами тратим столько времени на то, чтобы принизить себя, и я просто больше никогда не буду этого делать», — начала она.
Позже актриса снова столкнулась с критикой своей внешности — из-за живота, который попал в кадр на съемках картины о знаменитой фотокорреспондентке Ли Миллер.
«Перед началом работы над фильмом "Ли" я совсем перестала заниматься спортом, чтобы тело выглядело более «мягким». Там есть фрагмент, где Ли сидит на скамейке в бикини. Один из членов съемочной группы подошел между дублями и сказал: "Возможно, вам стоит сесть прямее". И я ответила: "Чтобы не было видно складок на животе? Ни за что! Я намеренно их показываю, понимаете?"» — заключила Уинслет.
Кейт Уинслет была замужем трижды. В 1998 году Кейт Уинслет расписалась с режиссером Джеймсом Триплтоном, с которым она познакомилась годом ранее. В 2000 году в семье родилась дочь Миа Триплтон. Однако брак просуществовал недолго — уже в декабре 2001 года Кейт и Джим развелись. Вторым мужем Кейт стал кинорежиссер Сэм Мендес. Свадьба состоялась в 2003 году на острове Ангилья. Их сын, Джо Алфи Уинслет Мендес, родился 22 декабря 2003 года в Нью-Йорке. В марте 2010 года Кейт Уинслет и Сэм Мендес объявили о расставании, и в этом же году их брак распался.
Ранее Кейт Уинслет снялась без нижнего белья для журнала.