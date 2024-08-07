Блейк Лайвли появилась на премьере в культовом платье Бритни Спирс

Голливудская актриса Блейк Лайвли вышла в свет в культовом платье певицы Бритни Спирс. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
6 августа Блейк Лайвли посетила премьеру фильма «Все закончится на нас» в Нью-Йорке. Для мероприятия актриса выбрала сияющее макси-платье Versace с декольте, в котором в 2002 году выходила Бритни Спирс. Лайвли дополнила его серебристыми босоножками на каблуках, массивными кольцами и золотыми серьгами. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и розовой помадой, а стилисты уложили волосы в локоны.
Блейк Лайвли в соцсети поблагодарила Бритни Спирс за вдохновение и заявила, что благодаря певице многие женщины не боятся самовыражаться и «рассказывать свои истории». Актриса добавила, что ждет байопик о поп-исполнительнице.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. У них родился сын, которого они назвали Олин. После рождения малыша актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы. Недавно стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс отказались от нянь.
Накануне актриса вышла на публику в красном «голом» топе и кожаных джинсах с имитацией сапог. Волосы она распустила и сделала локоны. Ей также сделали вечерний макияж.