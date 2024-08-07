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Елизавета Боярская отдохнула у моря вместе с коллегой

Актриса сфотографировалась на пляже в закрытом купальнике

Елизавета Боярская отправилась в отпуск вместе с подругой и коллегой Дарьей Румянцевой. Актрисы вместе служат в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге.

Румянцева в личном блоге разместила кадры из отпуска, на которых засняла Боярскую. Звезда сериала «Анна Каренина» была запечатлена в слитном голубом купальнике в солнцезащитных очках и с мокрыми волосами.

На видео, которое опубликовала Румянцева, наследница Михаила Боярского втайне от детей, которые, по всей видимости, отправились в отпуск вместе с актрисами, пыталась съесть сладости.

Также Боярская снялась в сарафане на тонких бретелях в кафе на берегу моря.

«Как людям идет отдых», — отметила актриса.

Поклонники обратили внимание, что звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение» отлично выглядит без макияжа, и восхитились ее естественной красотой.

Ранее Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа, актера Максима Матвеева, с днем рождения.