Елизавета Боярская отдохнула у моря вместе с коллегой

Елизавета Боярская отправилась в отпуск вместе с подругой и коллегой Дарьей Румянцевой. Актрисы вместе служат в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы в Санкт-Петербурге.
Румянцева в личном блоге разместила кадры из отпуска, на которых засняла Боярскую. Звезда сериала «Анна Каренина» была запечатлена в слитном голубом купальнике в солнцезащитных очках и с мокрыми волосами.
На видео, которое опубликовала Румянцева, наследница Михаила Боярского втайне от детей, которые, по всей видимости, отправились в отпуск вместе с актрисами, пыталась съесть сладости.
Также Боярская снялась в сарафане на тонких бретелях в кафе на берегу моря.
«Как людям идет отдых», — отметила актриса.
Поклонники обратили внимание, что звезда фильма «Ирония судьбы. Продолжение» отлично выглядит без макияжа, и восхитились ее естественной красотой.
Ранее Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа, актера Максима Матвеева, с днем рождения.