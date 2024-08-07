Кира Найтли рассказала о заболевании своей дочери

«Мне до сих пор очень трудно читать с листа. Текст действительно скачет, но я его записываю и слушаю, чтобы заучить. Теперь у нас еще есть ребенок с дислексией, она делает то же самое, и ее память просто потрясающая», — рассказала Найтли.