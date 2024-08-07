Наталья Бардо побывала на открытии Олимпиады в Париже и пожалела

Наталья Бардо рассказала, что специально прилетела в Париж на открытие Олимпиады. Вместе с актрисой в столицу Франции прибыл и ее гражданский муж, режиссер Марюс Вайсберг. Они поселились в отеле, который находится недалеко от купленных ими мест на трибунах.
По словам звезды комедии «Бабушка легкого поведения», они с мужем вышли за полчаса до начала мероприятия, чтобы спокойно прогуляться и дойти до нужного места. Однако вокруг Сены было выставлено оцепление, и до трибун необходимо было добираться на такси. На дорогу они потратили примерно час.
В итоге Бардо и Вайсберг решили поехать на метро, но переживали, что они могут опоздать. Ситуацию омрачала и погода — в тот день был проливной дождь.
«Мы добежали до нашего входа. Дождь стал такой сильный, что у меня в кроссовках хлюпает вода. Мы уговорили полицию нас впустить, они разрешили пройти, но сказали, что зонт-трость брать нельзя, только маленький. Я подумала, что за такие-то деньги там точно будут навесы, но их нет», — призналась актриса.
На трибунах она отдала свой плащ мужу, а сама села под зонт к незнакомой женщине. По словам Бардо, их билеты были очень дорогие, и они не ожидали, что будут так разочарованы.
«Самое интересное было — это метро. Я сидела, скрючившись под половиной чужого зонтика. Люди за нами требуют убрать зонт, потому что ничего не видно. Я вся промокла и замерзла. Зонт же у нас отобрали, сказали заберем, когда будем уходить. Мы выходим, а зонта нет, его украли!» — пожаловалась Бардо.
В итоге артистка вместе с мужем решили покинуть мероприятие. Они 20 минут под дождем искали такси и потом еще около часа добирались до гостиницы. Кинематографисты досматривали открытие Олимпиады уже в своем номере.
«Какое счастье, что мы оттуда ушли», — признался режиссер сериала «Улетный экипаж».
Напомним, Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.