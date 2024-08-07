Наталья Бардо побывала на открытии Олимпиады в Париже и пожалела

«Самое интересное было — это метро. Я сидела, скрючившись под половиной чужого зонтика. Люди за нами требуют убрать зонт, потому что ничего не видно. Я вся промокла и замерзла. Зонт же у нас отобрали, сказали заберем, когда будем уходить. Мы выходим, а зонта нет, его украли!» — пожаловалась Бардо.