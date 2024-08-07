Внук Никулина ответил недовольным «воскрешением» артиста людям

«Итоговый результат — напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актером. Все согласования происходили с нашей семьей. Мы видели исходный вариант еще до того, как его показали на экране. Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж», — сказал он.