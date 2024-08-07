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Внук Никулина ответил недовольным «воскрешением» артиста людям

Никулин-мл. заявил, что удовлетворить вкусы всех без исключения зрителей невозможно
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»

Внук народного артиста СССР Юрия Никулина ответил людям, высказавшим недовольство из-за «воскрешения» актера с помощью нейросети в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Его цитирует «Абзац».

Никулин-младший отметил, что удовлетворить вкусы всех без исключения зрителей невозможно.

«Итоговый результат — напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актером. Все согласования происходили с нашей семьей. Мы видели исходный вариант еще до того, как его показали на экране. Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж», — сказал он.

Внук артиста также подчеркнул, что его жена и дети смотрели фильм и остались довольны.

Ранее воссозданный искусственным интеллектом (ИИ) Никулин стал одним из ключевых персонажей картины, спродюсированной Гевондом Андреасяном.