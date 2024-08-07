Помощница Бритни Спирс раскрыла, кто может сыграть звезду

Отношения Бритни и Джастина стали основной частью мемуаров певицы «Женщина во мне», в которых она подробно описала сделанный от певца в 19 лет аборт и разрыв с артистом. По словам Кюлотты, она была рядом со Спирс, когда та решила принять таблетки для прерывания беременности.