Жена Александра Петрова восхитила элегантным образом в корсете

Виктория Антонова, супруга Александра Петрова, в личном блоге опубликовала новые фото, которые были сделаны в одном из ресторанов. 23-летняя девушка предстала в белоснежном топе на тонких бретелях и черных брюках, также она надела белые мюли на каблуках.
Такой наряд подчеркнул стройную фигуру жены фильма «Стрельцов». Антонова также сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах и красиво уложила свои локоны.
Петров одним из первых прокомментировал новые кадры своей супруги. «Невероятная красота!» — заключил актер. Антонова, в свою очередь, ответила ему: «Люблю!», добавив смайлик в виде красного сердца.
Поклонники согласились с Петровым и отметили, что его жена — очень эффектная девушка.
«Королева красоты», «Голливуд!!!», «Красотка! Просто прелесть! Предыдущие и в подметки ей не годились».
Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова официально оформили свои отношения в сентябре прошлого года. Паре хватило всего нескольких встреч, чтобы понять, что они хотят прожить вместе всю жизнь. Спустя два месяца супруги сыграли роскошную свадьбу.