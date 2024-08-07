Жена Александра Петрова восхитила элегантным образом в корсете

Виктория Антонова, супруга Александра Петрова, в личном блоге опубликовала новые фото, которые были сделаны в одном из ресторанов. 23-летняя девушка предстала в белоснежном топе на тонких бретелях и черных брюках, также она надела белые мюли на каблуках.