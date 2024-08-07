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Жена Александра Петрова восхитила элегантным образом в корсете

Виктория Антонова снялась в белоснежном топе и черных брюках

Виктория Антонова, супруга Александра Петрова, в личном блоге опубликовала новые фото, которые были сделаны в одном из ресторанов. 23-летняя девушка предстала в белоснежном топе на тонких бретелях и черных брюках, также она надела белые мюли на каблуках.

Такой наряд подчеркнул стройную фигуру жены фильма «Стрельцов». Антонова также сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах и красиво уложила свои локоны.

Петров одним из первых прокомментировал новые кадры своей супруги. «Невероятная красота!» — заключил актер. Антонова, в свою очередь, ответила ему: «Люблю!», добавив смайлик в виде красного сердца.

Поклонники согласились с Петровым и отметили, что его жена — очень эффектная девушка.

«Королева красоты», «Голливуд!!!», «Красотка! Просто прелесть! Предыдущие и в подметки ей не годились».

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова официально оформили свои отношения в сентябре прошлого года. Паре хватило всего нескольких встреч, чтобы понять, что они хотят прожить вместе всю жизнь. Спустя два месяца супруги сыграли роскошную свадьбу.